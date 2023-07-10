Пенсионерка отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке

Жительница Казани перечислила почти 100 тысяч мошенникам, пытаясь помочь внучке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Как удалось выяснить, 7 июля женщине позвонила неизвестная, которая представилась ее внучкой. Незнакомка сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Для того, чтобы урегулировать все вопросы необходимо срочно передать деньги курьеру. В результате женщина отдала 95 тысяч, только после этого решила позвонить внучке и поняла, что попала в руки мошенников.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Продолжаются поиски злоумышленников.

В ведомстве напомнили, чтобы не стать жертвой преступления, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.