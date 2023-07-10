Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пенсионерка отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке
Жительница Казани перечислила почти 100 тысяч мошенникам, пытаясь помочь внучке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.
Как удалось выяснить, 7 июля женщине позвонила неизвестная, которая представилась ее внучкой. Незнакомка сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Для того, чтобы урегулировать все вопросы необходимо срочно передать деньги курьеру. В результате женщина отдала 95 тысяч, только после этого решила позвонить внучке и поняла, что попала в руки мошенников.
В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Продолжаются поиски злоумышленников.
В ведомстве напомнили, чтобы не стать жертвой преступления, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа