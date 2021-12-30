Пенсионерка отдала деньги мошенникам, поверив, что ее сноха попала в аварию в РТ

На домашний телефон 83-летней пенсионерки из Казани позвонила плачущая девушка, которая сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП. Пожилая женщина приняла звонившую за родственницу и от волнения повесила трубку.

Она подумала, что это могла быть ее сноха, попыталась до нее дозвониться, но та не ответила. Через несколько минут мошенники вновь перезвонили пенсионерке, требуя 200 тысяч рублей, чтобы девушку не привлекли к ответственности.

Пожилая женщина согласилась и передала имеющиеся у нее 100 тысяч рублей подъехавшему на улице курьеру.

Через некоторое время ей все-таки удалось дозвониться до снохи, которая сообщила, что с ней все в порядке. Поняв, что стала жертвой мошенников, пожилая женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.