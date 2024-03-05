Пенсионерка из Зеленодольска отдала лжетрейдерам 2 млн рублей

Жительница Зеленодольска, 52 года, обратилась в местное отделение полиции с заявлением о крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Она поделилась, что наткнулась на привлекательное предложение об инвестировании в интернете и, не теряя времени, заполнила форму на указанном веб-сайте. Спустя короткий промежуток времени ей позвонил представитель брокерской фирмы, который детально разъяснил принципы вложения средств.

Для достижения значительной прибыли ей было предложено внести весомую сумму денег. Женщина использовала все свои накопления и даже заняла деньги у друзей, чтобы перечислить их на счет указанного трейдера. Однако вскоре она осознала, что стала жертвой обмана.

Потери от действий мошенников оцениваются в сумму свыше двух миллионов рублей.