Пенсионерка из Заинского района выиграла 100 тысяч рублей на ЖКХ от Ак Барс Банка

Фото: ПАО «АК БАРС» БАНК

27 февраля в Заинске Ак Барс Банк вручил 73-летней жительнице Республики Татарстан сертификат на сумму 100 тысяч рублей, которые она сможет потратить на оплату ЖКХ. Рузалия Загидуллина стала 100-тысячным держателем Карты жителя Республики Татарстан.



Акция «Юбилейный держатель Карты жителя Республики Татарстан» была объявлена 6 февраля 2024 года. За время её проведения карту оформили более 10 тысяч человек.



До 31 марта 2024 года по Карте жителя РТ проходят акции: кешбэк до 500 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг и 5 рублей за оплату каждого проезда в общественном транспорте по всему Татарстану.



Помимо этого, по карте действует реферальная программа с вознаграждением в 1 500 рублей за приглашенного в банк друга, а оформившему по ссылке другу начислят 1 000 рублей. Акция продлится до 29 февраля 2024 года.



Карта бесплатная, к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка.



Оформить карту можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК