Происшествия 18 мая 2026 11:45

Пенсионерка из РТ отдала полмиллиона рублей мошенникам, настойчиво звонившим на ее телефон

Пенсионерка из Татарстана лишилась 500 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД по РТ, 12 мая 67-летней жительнице Апастово начали настойчиво звонить аферисты якобы из государственных органов. Каждый раз ей рассказывали, что ее личный кабинет на Госуслугах взломан, а банковские сбережения могут украсть. В какой-то момент женщину убедили, что для сохранения накоплений лучше всего перевести их на «безопасный счет». Лишь спустя несколько часов после перечисления денег пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера аферистов зарегистрированы в Мурманской, Воронежской и Липецкой областях.

#МВД по РТ #мошенники в интернете #апастово
