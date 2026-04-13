Пенсионерка из РТ отдала деньги мошенникам, представившимся работниками Татэнергосбыта

Пенсионерка из Татарстана отдала деньги мошенникам, выдававшим себя за сотрудников Татэнергосбыта.

Как сообщили в прокуратуре РТ, в ноябре 2024 года 74-летней жительнице Бугульмы позвонил неизвестный и назвался работником Татэнергосбыта. Во время разговора он убедил пенсионерку установить некую программу для оплаты и прислал ссылку, по которой та перевела 89 тысяч рублей.

Выяснилось, что деньги ушли дропперу из Новосибирска. Суд обязал его вернуть всю сумму с процентами.