Пенсионерка из РТ отдала аферисту почти 5 млн, пытаясь спасти якобы попавшую в ДТП внучку

В полицию обратилась 71-летняя жительница Нижнекамска. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По рассказам женщины, вечером ей поступил звонок якобы от внучки. Девушка просила о помощи – якобы она стала виновницей серьезного ДТП с пострадавшими.

Затем трубку взял мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что уголовной ответственности можно избежать, если перечислить на указанный счет определенную сумму. Далее разговор продолжил еще один мужчина – якобы врач. Он рассказал, что внучка также пострадала в ДТП и ей необходима сложная и дорогостоящая операция.

Пенсионерка, испугавшись за внучку, перевела на указанные реквизиты все свои сбережения – более 4,6 млн.

Отправив деньги, женщина попыталась связаться с внучкой, но не дозвонилась. на следующий день она позвонила отцу девочки и узнала, что никакого ДТП не было. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

