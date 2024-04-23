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Пенсионерка из Нурлата передала для бойцов СВО более 300 тыс. рублей
В течение года ежемесячно жительница Нурлатского района приносит на пункт сбора гуманитарной помощи по 25-26 тыс. рублей на нужды бойцов спецоперации. Скромная женщина предпочитает делать добро тихо, не привлекая внимания к своей персоне.
«Мы ее называем тайный помогатор. Своего имени она не называет, знаем только, что она живёт в Нурлате, пенсионерка. На днях она вновь передала 25 тыс. рублей», — поделилась волонтер, организатор группы «Коробка добра» Валентина Клявлина.
В целом, у «Коробки добра» поддержка очень сильная. Например, преподаватель Нурлатского аграрного техникума Халиса Хайбуллова к поездке Клявлиных в зону СВО сшила и нижнее белье для бойцов, и постельное белье в госпиталь, и повязки «свой-чужой». Она и полезный чай готовит для солдат: за весь период своей волонтерской деятельности Халиса Хайбуллова изготовила 4,5 тыс. фильтр-пакетов чая.
«В зоне СВО находятся ее ученики, а также сын, который с начала спецоперации служит в Нацгвардии „Барс“. Это, можно сказать, наши первые подшефные. Через них началась наша целенаправленная работа — адресная помощь по заявкам бойцов. Им мы отправляли „УАЗ- Патриот“, генератор, коптер...», — рассказала Валентина Клявлина.
Халиса Хайбуллова гуманитарку, изготовленную своими руками, отправляет бойцам не только через волонтеров, но и посылками сыну.
«Чтобы до всех дошло, всем хватило», — говорит она.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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