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Пенсионерка из Нижнекамска отправила бойцам СВО более сотни пар носков
Пенсионерка из Нижнекамска Надежда Шмелева изготовила и отдала на пункт сбора более сотни пар вязаных носков и несколько десятков мочалок для бойцов, участвующих в специальной военной операции. После болезни ходить ей пока тяжело, однако это не мешает женщине заниматься этой работой уже более года.
«Я сажусь перед телевизором и вяжу. Мы должны все помогать. Если мы не поможем, то кто поможет? Я умею вязать, этим я и занимаюсь», — рассказала Шмелева.
Носки она вяжет разных размеров, высота специальная — под берцы, высокие и плотные, чтобы бойцам было тепло и комфортно в любую погоду. Пряжей женщину обеспечивают волонтеры. Помимо этого, Шмелева давно занимается вышивкой картин, в ее коллекции десятки работ, некоторые из них даже бывали на выставках. Успевает женщина совмещать помощь бойцам и творчество еще и с обязанностями старшей по дому. Жильцы отзываются о ней как об активном и ответственном человеке.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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