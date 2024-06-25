Пенсионерка из Нижнекамска отправила бойцам СВО более сотни пар носков

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пенсионерка из Нижнекамска Надежда Шмелева изготовила и отдала на пункт сбора более сотни пар вязаных носков и несколько десятков мочалок для бойцов, участвующих в специальной военной операции. После болезни ходить ей пока тяжело, однако это не мешает женщине заниматься этой работой уже более года.

«Я сажусь перед телевизором и вяжу. Мы должны все помогать. Если мы не поможем, то кто поможет? Я умею вязать, этим я и занимаюсь», — рассказала Шмелева.

Носки она вяжет разных размеров, высота специальная — под берцы, высокие и плотные, чтобы бойцам было тепло и комфортно в любую погоду. Пряжей женщину обеспечивают волонтеры. Помимо этого, Шмелева давно занимается вышивкой картин, в ее коллекции десятки работ, некоторые из них даже бывали на выставках. Успевает женщина совмещать помощь бойцам и творчество еще и с обязанностями старшей по дому. Жильцы отзываются о ней как об активном и ответственном человеке.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.