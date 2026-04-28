Пенсионерка из Нижнекамска отдала 4 млн после «звонка из ФСБ»

В Нижнекамске пенсионерка отдала мошенникам более 4 миллионов рублей, после того как ей позвонили якобы из ФСБ.

Как сообщили в МВД по РТ, в начале апреля 66-летней женщине в мессенджере написал директор завода и сказал, что на предприятии проходит проверка после утечки данных работников, а с ней в дальнейшем свяжутся. Некоторое время спустя, 7 апреля, женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и рассказали, что на ее имя пытались оформить кредит, а ее счета якобы требуют проверки Центробанка.

Под диктовку мошенников женщина сняла 2,2 млн рублей и передала курьеру. Спустя еще два дня она получила в банке еще 1,8 млн рублей и передала второму курьеру. Отмечается, что злоумышленники детально описывали внешность курьеров и называли кодовые фразы. Для того, чтобы она никому не рассказала о происходящем, ее запугали уголовной ответственностью.

Странное поведение женщины заметил ее муж. Узнав о происходящем, он объяснил жене, что она стала жертвой мошенников. Потерпевшие позвонили в УФСБ, где им пояснили, что сотрудники ведомства не проверяют денежные средства. После этого супруги обратились в полицию, где на мошенников возбудили уголовное дело.

«Сотрудники ФСБ, Центробанка и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с требованиями снимать деньги, передавать их курьерам или переводить на сторонние счета. Если вам поступил такой звонок – немедленно прервите разговор и сообщите в полицию по телефону 102», – напомнили в полиции.