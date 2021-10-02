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Ру Тат
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2 октября 2021  10:52
Полина Шевчук

Пенсионерка из Лениногорска лишилась 600 тысяч, надеясь заработать на бирже

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В полицию обратилась 60-летняя жительница Лениногорска. Она рассказала, что в интернете нашла объявление о дополнительном заработке. После прохождения регистрации, ей позвонил неизвестный и представился трейдером. Мужчина заверил, что для торгов необходимо загрузить несколько приложений на смартфон и внести первоначальный взнос в 15 тыс. рублей.

Звонивший уверял, что доход будет зависеть от объема вложений. В течение трех недель женщина внесла на счет более 600 тысяч рублей.

Через некоторое время она попыталась вывести деньги, однако для этого было необходимо заплатить страховку, комиссию и другие взносы.

Женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

 

 

#аферисты #мвд рт
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