Пенсионерка из Лениногорска лишилась 600 тысяч, надеясь заработать на бирже

В полицию обратилась 60-летняя жительница Лениногорска. Она рассказала, что в интернете нашла объявление о дополнительном заработке. После прохождения регистрации, ей позвонил неизвестный и представился трейдером. Мужчина заверил, что для торгов необходимо загрузить несколько приложений на смартфон и внести первоначальный взнос в 15 тыс. рублей.

Звонивший уверял, что доход будет зависеть от объема вложений. В течение трех недель женщина внесла на счет более 600 тысяч рублей.

Через некоторое время она попыталась вывести деньги, однако для этого было необходимо заплатить страховку, комиссию и другие взносы.

Женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.