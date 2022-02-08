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Происшествия
8 февраля 2022  16:01
Павел Климчак

Пенсионерка из Казани, желая помочь внучке, отдала мошенникам полмиллиона рублей

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Вечером 4 февраля на домашний телефон 75-летней жительницы Казани позвонила неизвестная, которая плачущим голосом сообщила, что ее якобы сбила машина, а водитель попал из-за нее в реанимацию. Пожилая женщина поверила звонившей, посчитав, что говорит со своей внучкой.

После этого трубку взял незнакомец, представившийся адвокатом девушки. Он попросил 900 тысяч рублей для урегулирования вопроса, иначе внучке пенсионерки якобы грозит тюремный срок. Престарелая женщина сообщила свой адрес, и через некоторое время к ней подъехал курьер, которому она передала все свои деньги – полмиллиона рублей.

Спустя какое-то время женщина созвонилась с внучкой, которая сообщила бабушке, что ее обманули мошенники. После этого женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#мошенники
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