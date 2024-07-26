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Пенсионерка из Казани продала квартиру и перечислила аферистам 7 миллионов рублей
В начале июля произошел трагический случай обмана пожилого человека. 77-летняя пенсионерка получила звонок через популярный мессенджер от неизвестного, который предупредил ее о якобы совершенной краже средств с ее банковских счетов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Злоумышленник убедил женщину, что ей необходимо следовать инструкциям «сотрудника правоохранительных органов» для защиты своих сбережений.
Вскоре состоялся видеозвонок от человека, представившегося правоохранителем. Он сообщил пенсионерке о якобы готовящемся покушении на ее недвижимость. Поддавшись на уловки преступников, доверчивая женщина продала свою квартиру и передала вырученные деньги неизвестному курьеру.
Но на этом злоумышленники не остановились. Узнав о наличии у пенсионерки дополнительных сбережений в размере 300 тысяч рублей и 500 долларов, они убедили ее перевести и эти средства на чужие счета.
Только спустя несколько дней, рассказав о произошедшем своей племяннице, пожилая женщина узнала, что стала жертвой мошенников. К сожалению, материальный ущерб оказался колоссальным – около 7 миллионов рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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