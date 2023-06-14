Пенсионерка из Казани отдала телефонным мошенникам 5 миллионов рублей

Телефонные аферисты похитили у пожилой жительницы Казани более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В мае женщине позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил ей, что были задержаны мошенники, пытавшиеся с ее счета похитить денежные средства. Затем с ней связались якобы сотрудники одного из банков и предложили для сохранности перевести сбережения на безопасный счет. В результате женщина перевела порядка 700 тысяч рублей.

Через несколько дней женщине вновь позвонили и от имени кредитного учреждения сообщили, что ее квартиру выставили на продажу. Чтобы сделка была аннулирована, следовало продать недвижимость. При этом злоумышленик строго запретил пенсионерке кому-то об этом рассказывать.

В итоге она последовала инструкциям звонившего и продала квартиру, часть денег перевела на указанные счета, а часть отдала курьеру. На следующий день ей позвонили вновь и сообщили, что аферисты оформили на ее имя кредит и необходимо срочно погасить долг в 156 тысяч.

Спустя время женщина все-таки рассказала о произошедшем своей знакомой, которая сообщила ей, что это мошенники. Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.

«По данному факту в отделе полиции "Вишневский" УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Проводятся следственные мероприятия и ведутся поиски подозреваемых», – рассказала референт ОИиОС МВД по РТ Эльмира Ахметшина.

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