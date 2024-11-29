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Пенсионерка из Казани лишилась крова, переписав дом на младшую дочь
74-летняя пенсионерка из Казани Маргарита Макарова лишилась жилья, переписав все имущество на младшую дочь. В течение нескольких месяцев здоровье горожанки значительно ухудшилось. Она живет у соседей и надеется на справедливость, сообщает «Татарстан-24».
По наследству дочери отошли квартира покойного мужа и счет умершего сына Маргариты Макаровой. После этого «наследница» переехала к матери, убедила ее отдать последний дом, а затем через суд потребовала признать ее недееспособной и лишить прописки. Суд Авиастроительного района в сентябре решил сохранить женщине прописку и право проживания. Однако дочь не общается с матерью и не пускает ее в дом.
«Писала СМС: „Да что там, ей осталось жить два понедельника“. Я посчитала это не нормой, что своей матери желать смерти, и я её заблокировала. После этого я не стала с ней общаться», — поделилась Татьяна Макарова — старшая дочь обманутой пенсионерки.
В дальнейшем дело вновь может дойти до суда, однако Маргарита Макарова надеется, что дочь проявит к ней милосердие.
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