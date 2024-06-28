Пенсионерка из Казани 4-й год борется с несуществующими долгами за ЖКУ

Ветеран труда 84-летняя Лена Бурганова в течение четырех лет сталкивается с начислением несуществующих долгов, начисленных управляющей компанией. Несмотря на законные решения суда, она так и не смогла выбраться из списка должников, сообщают «Вести-Татарстан».

«Они взяли первоначально мои платежки 2019 года, они прям с потолка ставили! 264 тысячи я должна, я должна. Потом они это исправили на 219 тысяч — опять я должна. А когда я получила, что они мне должны 171 тысячу, то, ну конечно, это любой человек обрадовался бы», — пожаловалась Бурганова.

По ее словам, до сих пор вместо, к примеру, 4 тысяч, ей начисляют за ЖКУ по 14 тысяч рублей. Такой суммы быть не может, уверена пенсионерка, финансист по образованию.

В настоящее время по документам она должна УК «УютСервис» 31 тысячу рублей. Однако со ссылкой на закон о персональных данных они отказываются раскрывать кому-либо данные расчетов, в том числе самой Лене Бургановой.

Обращение было подано в Жилищную инспекцию, которая возьмет под контроль действия управляющей компании и проверит на соблюдение прав ветерана труда.