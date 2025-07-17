Челнинка продала квартиру в Москве и потеряла 20 млн рублей, попав на уловку мошенников

В Набережных Челнах 78-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла около 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, аферисты позвонили женщине под видом представителей госорганов и убедили ее, что злоумышленники хотят незаконно продать ее квартиру в Москве. Чтобы «защитить» жилье, они предложили оформить фиктивную сделку, а деньги отправить на специальные счета.

Пенсионерка продала квартиру за 17 млн и обналичила средства. Действия пожилой дамы вызвали подозрения у сотрудников банка, которые вызвали полицию. Увы, женщина тайком отдала все имеющиеся средства злоумышленникам.

Через полгода история повторилась — теперь мошенники убедили женщину продать квартиру в Челнах. Но благодаря бдительности таксиста и оперативной работе полиции сделку удалось остановить.

За шесть месяцев злоумышленники выманили у женщины в общей сложности около 20 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».