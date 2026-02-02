Пенсионерка из Буинска хотела получить доход от инвестиций, а потеряла полмиллиона

В Буинске 68-летняя женщина отдала мошенникам, обещавшим ей доход от инвестиций, порядка полумиллиона рублей.

Как сообщили в МВД по РТ, в январе жительнице Буинска начали писать незнакомцы, предлагая выгодно вложить деньги. Поверив им, женщина заняла 200 тысяч у близких, еще 100 тысяч – взяла в кредит, а затем перевела мошенникам порядка полумиллиона рублей.

Вскоре после получения денег злоумышленники оборвали все контакты. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, телефоны мошенников зарегистрированы в Санкт-Петербурге, а банковские карты – в Удмуртии.

В МВД по РТ просят не обсуждать свои сбережения с посторонними, а прежде чем перечислять деньги, даже под предлогом выгодных инвестиций, обязательно следует посоветоваться с родными.