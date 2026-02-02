news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 февраля 2026 15:23

Пенсионерка из Буинска хотела получить доход от инвестиций, а потеряла полмиллиона

Читайте нас в
Телеграм

В Буинске 68-летняя женщина отдала мошенникам, обещавшим ей доход от инвестиций, порядка полумиллиона рублей.

Как сообщили в МВД по РТ, в январе жительнице Буинска начали писать незнакомцы, предлагая выгодно вложить деньги. Поверив им, женщина заняла 200 тысяч у близких, еще 100 тысяч – взяла в кредит, а затем перевела мошенникам порядка полумиллиона рублей.

Вскоре после получения денег злоумышленники оборвали все контакты. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, телефоны мошенников зарегистрированы в Санкт-Петербурге, а банковские карты – в Удмуртии.

В МВД по РТ просят не обсуждать свои сбережения с посторонними, а прежде чем перечислять деньги, даже под предлогом выгодных инвестиций, обязательно следует посоветоваться с родными.

#мошенники #инвестиции #буинск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Автомобиль для фронта: предприниматель Актанышского района поддержал бойца СВО

Автомобиль для фронта: предприниматель Актанышского района поддержал бойца СВО

1 февраля 2026
УАЗ, колеса для КАМАЗа и именные посылки: Нижнекамск отправил гумпомощь в зону СВО

УАЗ, колеса для КАМАЗа и именные посылки: Нижнекамск отправил гумпомощь в зону СВО

1 февраля 2026