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Пенсионерка из Бугульмы отправила бойцам в зону СВО автомобиль УАЗ
Пенсионерка из Бугульмы решила поддержать военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной спецоперации (СВО). Сегодня бабушка Тая передала защитникам страны автомобиль УАЗ-39094 «Фермер», сообщает «Бугульминская газета».
Свой поступок она объяснила тем, что хочет поблагодарить воинов прошлого поколения, воевавших в годы Великой Отечественной войны, почтить их память и оказать помощь бойцам, которые несут службу сегодня.
Отметим, что жители Бугульмиинского района активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи военным СВО. Так, «Татар-информ» сообщал, что из Бугульмы в зону спецоперации доставили около двух тонн помощи на сумму более 1 млн рублей. Бойцы получили теплые вещи, продукты питания, генераторы, бензопилы, рации, печки-буржуйки,
С начала года Бугульма направила военным 22 партии помощи общим весом 66,5 тонны на 27,3 млн рублей.
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