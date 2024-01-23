Пенсионерка из Бавлов передала военнослужащим более 100 пар носков и тапочек

Фото: Айгуль Идиятуллина

65-летняя Валентина Тенибаева из Бавлов вяжет теплые носки для участников спецоперации. Женщина отправила солдатам уже более 100 пар шерстяных носков и чуть меньше тапочек.

Впервые женщина связала носки для военнослужащих полтора года назад. Сейчас же уделяет время вязанию ежедневно, так как знает, что ребятам они очень нужны в полевых условиях зимой.

«Я решила поддержать наших бойцов, вязать умею, люблю. За два дня вяжу пару носков, также вяжу тапочки из шерсти, на них уходит меньше времени. Тапочки отправляем в госпиталя, — рассказывает вязальщица. — Вяжу носки для ребят от 40 до 44 размера».

Рукодельница использует не очень толстую, но тёплую пряжу, чтобы бойцам было удобнее носить ее изделия. Пряжу пенсионерка покупает сама.

«Хочется, чтобы ноги у ребят были всегда в тепле, чтобы они не болели, побыстрее вернулись домой живыми. С такими мыслями и пожеланиями вяжу каждый носок», — признаётся женщина.

Пенсионерка была очень рада моткам шерсти, которые ей подарили журналисты. Как раз материал был уже на исходе.

«Обычно вяжу однотонные носки, а вот из разных остатков пряжи, наверное, свяжу полосатые носки, — рассказывает рукодельница. — Благодарю сотрудников редакции за помощь, из этих шести мотков пряжи я свяжу 13 пар носков. Сейчас нужно будет мотки распустить, в этом деле мне поможет моя подруга».

В конце января Валентина Ивановна планирует передать очередную партию тёплых изделий на передовую.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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