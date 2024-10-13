Пенсионерка и ее зять погибли на пожаре в частном доме в Сабинском районе РТ

Сегодня ночью в деревне Елышево Сабинского района произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом жилом доме. Кроме того, пожар охватил дощатые сараи. К тушению пожара привлекались 28 специалистов и 12 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время разборки сгоревших строительных конструкций пожарные обнаружили тела 88-летней хозяйки дома и ее 65-летнего зятя.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.