Страховые пенсии по старости выплачивает ОСФР по РТ жителям Татарстана, достигшим 100 лет и более. Для пенсионеров старше 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое и в 2026 году составляет 19 169 рублей. Перерасчет производится автоматически, без подачи заявления, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для наших долгожителей особенно важно, чтобы все положенные выплаты назначались своевременно и без лишних обращений. Поэтому перерасчет при достижении 80 лет проводится автоматически, на основании сведений, которыми располагает Отделение. Пенсия с учетом повышения поступает уже в следующем месяце после дня рождения, а в дальнейшем перечисляется в привычные для пенсионера сроки», – отметил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.

Повышение предусмотрено для получателей страховой пенсии по старости. Пенсионерам с инвалидностью первой группы фиксированная выплата уже установлена в двойном размере, поэтому повторно при достижении 80 лет она не увеличивается. На получателей социальных пенсий и пенсий по случаю потери кормильца данное повышение не распространяется.

Помимо увеличения фиксированной выплаты, пенсионерам старше 80 лет устанавливается надбавка на уход. Она назначается автоматически и включается в состав пенсии – подавать заявление не требуется.