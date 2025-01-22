Пенсионерам напомнили о возможности получать матпомощь на ремонт квартиры

Пенсионеры могут претендовать на получение определенных мер поддержки при проведении ремонта в своем жилье. Об этом рассказал строительный эксперт — основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, передает RT.

«Одним из вариантов помощи является материальная поддержка на ремонт жилья. Для ее получения пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты с заявлением. Предварительно требуется составление заключения жилищной комиссии о необходимости ремонта», — пояснил специалист.

Чтобы составить заключение, представители комиссии осматривают квартиру и определяют необходимые виды работ. На основании этого документа пенсионеру может быть выделена разовая выплата. Ее размер «варьируется, но обычно не превышает 15 тыс. рублей в год».

Кроме того, в некоторых субъектах Федерации действуют программы бесплатного или льготного мелкого ремонта — они организуются либо на уровне местной администрации, либо через благотворительные фонды.

По подобным программам могут быть выполнены работы по замене электропроводки, установке дополнительных поручней в ванной комнате, ремонту пола или даже установке безопасных газовых плит, уточнил эксперт.

«Дополнительно в ряде регионов предусмотрены субсидии или компенсации за ремонт. Например, если пенсионер относится к категории малоимущих или проживает в муниципальном жилье, часть затрат на ремонт может быть покрыта из бюджета», — добавил Федор Васильев.