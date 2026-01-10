Пенсионерам напомнили о налоговой льготе на имущество

Пенсионеры имеют право на льготу по налогу на имущество – освобождение от налога по одному объекту каждого вида. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексей Говырин.

«Сюда входят одна квартира или комната, один жилой дом, один гараж или машино-место, плюс одна хозпостройка до 50 кв. м на участке для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества», – отметил парламентарий.

Говырин пояснил, что объект должен быть оформлен на пенсионера и не использоваться в предпринимательской деятельности. Если у человека два объекта одного вида, нужно выбрать, к какому применять льготу. Совместное проживание с ребенком на нее не влияет. Налог рассчитывается по долевой собственности: по доле владельца льгота может сделать налог нулевым, а по доле другого собственника начисление сохраняется.

«Экономия зависит от кадастровой стоимости и местной ставки, нередко это несколько тысяч рублей в год. Однако из-за несостыковок сведений и поздней подачи заявления могут возникнуть трудности, поэтому важно внимательно отнестись к этому вопросу», – предупредил Говырин.