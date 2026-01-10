news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 января 2026 11:12

Пенсионерам напомнили о налоговой льготе на имущество

Читайте нас в
Телеграм

Пенсионеры имеют право на льготу по налогу на имущество – освобождение от налога по одному объекту каждого вида. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексей Говырин.

«Сюда входят одна квартира или комната, один жилой дом, один гараж или машино-место, плюс одна хозпостройка до 50 кв. м на участке для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества», – отметил парламентарий.

Говырин пояснил, что объект должен быть оформлен на пенсионера и не использоваться в предпринимательской деятельности. Если у человека два объекта одного вида, нужно выбрать, к какому применять льготу. Совместное проживание с ребенком на нее не влияет. Налог рассчитывается по долевой собственности: по доле владельца льгота может сделать налог нулевым, а по доле другого собственника начисление сохраняется.

«Экономия зависит от кадастровой стоимости и местной ставки, нередко это несколько тысяч рублей в год. Однако из-за несостыковок сведений и поздней подачи заявления могут возникнуть трудности, поэтому важно внимательно отнестись к этому вопросу», – предупредил Говырин.

#налоги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026