Пенсионерам могут установить единые правила льготного проезда по всей России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект о введении единого стандарта льготного проезда для пенсионеров. Документ предполагает установление одинаковых правил для поездок на пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте, а также в пригородных поездах, сообщает «ТАСС».

Согласно проекту, в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» предлагается внести изменения, обязывающие региональные власти обеспечивать льготный проезд для получателей страховой или государственной пенсии по старости по регулируемым тарифам.

Стоимость билета на муниципальных и межмуниципальных маршрутах внутри одного субъекта РФ для пенсионеров не должна превышать 50% от установленного тарифа. Для межрегиональных маршрутов предусматривается возможность согласования таких же условий между несколькими регионами.

Кроме того, документ устанавливает, что в пригородных поездах в пределах одного региона пенсионеры смогут платить не более 70% от полной стоимости билета. При этом порядок предоставления льгот будет согласовываться региональными властями с перевозчиками, чтобы обеспечить компенсацию выпадающих доходов транспортных организаций.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России отсутствует единая норма, регулирующая право пенсионеров на льготный проезд. Бесплатные поездки предусмотрены только для отдельных категорий граждан, таких как ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети-сироты. Пенсионеры же оказываются в неравных условиях: в одних регионах льготы существуют, в других – отсутствуют или заметно отличаются по объему.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что транспортные расходы составляют значительную часть бюджета пожилых граждан. По его словам, за дачный сезон на дорогу у пенсионеров уходит значительная сумма, при этом поездки необходимы и для посещения поликлиники, и для решения бытовых вопросов.

Он добавил, что льготы действуют, например, в Москве и Подмосковье, но отсутствуют в ряде других регионов, что он назвал несправедливым. Слуцкий заявил, что депутаты выступают за равное отношение ко всем пенсионерам и считают необходимым снизить для них часть финансовой нагрузки.

Поддержка старшего поколения соответствует целям национального проекта «Семья».