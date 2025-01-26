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Происшествия 26 января 2025 09:23

Пенсионера доставили в больницу из-за отравления дымом на пожаре в Казани

Сегодня в одноэтажном доме на улице Олега Кошевого в Казани произошел пожар. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на две семьи.

Огнеборцы быстро приехали на место происшествия и спасли 70-летнего мужчину, который находился в комнате рядом с горящим помещением. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести в городскую больницу №7.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Пожар потушен на 4 квадратных метрах. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», – сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар в казани
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