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Происшествия 22 января 2025 14:58

Пенсионер сломал руку, поскользнувшись на льду у дома в Бугульме

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В Бугульме в результате падения на скользком участке возле дома пострадал 76-летний пенсионер. Прокуратура города начала проверку.

Инцидент произошел 7 января возле дома №124 на улице Ленина. По данным прокуратуры, причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение управляющей компанией «Антей» своих обязанностей.

В отношении главы управляющей компании возбуждено административное дело, кроме того внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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