Пенсионер сломал руку, поскользнувшись на льду у дома в Бугульме

В Бугульме в результате падения на скользком участке возле дома пострадал 76-летний пенсионер. Прокуратура города начала проверку.

Инцидент произошел 7 января возле дома №124 на улице Ленина. По данным прокуратуры, причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение управляющей компанией «Антей» своих обязанностей.

В отношении главы управляющей компании возбуждено административное дело, кроме того внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.