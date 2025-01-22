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Пенсионер сломал руку, поскользнувшись на льду у дома в Бугульме
В Бугульме в результате падения на скользком участке возле дома пострадал 76-летний пенсионер. Прокуратура города начала проверку.
Инцидент произошел 7 января возле дома №124 на улице Ленина. По данным прокуратуры, причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение управляющей компанией «Антей» своих обязанностей.
В отношении главы управляющей компании возбуждено административное дело, кроме того внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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