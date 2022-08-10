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Происшествия
10 августа 2022  23:05
Елена Саляхова

Пенсионер МВД из Татарстана погиб во время спецоперации на Украине

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Во время специальной военной операции на Украине погиб пенсионер МВД из Актанышского района Татарстана Артур Камалов. Информация о его гибели появилась на сайте администрации района.

Прощание с погибшем прошло накануне, проститься с ним пришли десятки человек. Известно, что Камалов ушел на фронт добровольцем, 19 июля он получил смертельное ранение.

Артур Камалов родился 17 ноября 1967 года в селе Азякуль Актанышского района РТ. Долгие годы он работал инспектором дорожно-патрульной службы в отделе внутренних дел района.

#спецоперация
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