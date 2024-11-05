Пенсионер из Татарстана передал мошенникам 18 млн, которые копил на квартиру

63-летний жителю Казани написал в мессенджере якобы его бывший руководитель. Мужчина попытался позвонить ему, но тот написал, что не может сейчас говорить.

Лженачальник рассказал пенсионеру, что третьи лица незаконно завладели полной информацией, в том числе персональными данными, по всем работникам их учреждения. Якобы с помощью этой информации мошенники пытаются вывести деньги действующих и бывших работников для финансирования ВСУ.

Через пару часов мужчине поступил звонок со скрытого номера от «куратора, который должен был дать указания, как действовать, чтобы избежать потери денег.

Мошенники убедили мужчину, что для предотвращения преступления и сохранности средств необходимо перечислить их на «безопасный» счет, с которого деньги вернут заявителю, как только закончится проверка.

Выяснив, в каких банках пенсионер держит накопления, мошенники велели снять деньги, причем в целях «безопасности» передавать деньги необходимо частями.

Пенсионер опустошил счета в шести банках, постоянно находился на связи, ожидая дальнейших указаний. Вскоре ему отправили адрес, где должна состояться передача денег.

Через пару дней в кафе на Большой Красной он отдал курьеру пачку пятитысячных купюр суммой в четыре миллиона рублей.

Позже мужчине прислали адрес передачи следующей порции денег. На этот раз встреча прошла у точки общепита на Саид-Галеева, где пенсионер тому же курьеру вручил еще четыре миллиона и сто тысяч рублей.

В тот же день через несколько часов была назначена третья встреча у торгового центра на проспекте Ибрагимова, где состоялась передача еще девяти миллионов 771 тысячи рублей.

Когда мошенники перестали выходить на связь, мужчина понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Общая сумма ущерба составила 17 миллионов 871 тысячу рублей.