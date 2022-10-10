Пенсионер из Самары несколько раз приезжал в РТ, чтобы перевести аферистам 10 млн

Пожилой житель Самарской области лишился более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как было установлено, пенсионеру позвонил якобы представитель банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять все его деньги. Чтобы спасти сбережения, было необходимо снять деньги и перевести. Мужчина в тот же день снял 9 млн рублей. После этого он по указанию аферистов поехал в Альметьевск и перевел средства на резервные счета.

Однако мошенникам этого не хватило. Они сообщили, что на мужчину оформлен кредит в миллион рублей. Чтобы его анулировать, необходимо взять такую же сумму, вновь поехать в Альметьевск и перевести их на защищённые счета. Он оформил два кредита и снова передал деньги мошенникам.

В какой-то момент пожилой мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию. Причиненный ущерб составил более 10 млн рублей.