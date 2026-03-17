Пенсионер из РТ отдал мошенникам 1,5 млн рублей, чтобы «помочь выявить террористов»

Пенсионер из Лениногорска отдал мошенникам более 1,5 млн рублей, чтобы якобы выявить террористов.

Как сообщают в МВД по РТ, с 5 по 11 марта 65-летнему мужчине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками госведомств. Сначала его пытались убедить в необходимости перерасчёта пенсии, потом — в угрозе перевода его накоплений на нужды ВСУ, а после этого ему рассказали о задержании террористов в одном из банков и предложили помочь поймать остальных.

После согласия мужчины аферисты попросили его снять сбережения и отдать курьеру, а в банке, чтобы якобы не вызывать подозрений, сказать, что деньги нужны на покупку автомобиля жене. Сняв порядка 1,5 миллионов рублей, пенсионер передал их курьеру, которого опознал по заранее согласованному кодовому слову.

На следующий день мошенники позвонили мужчине ещё раз и, узнав, что у него больше не осталось накоплений, попросили удалить переписку с ними и пропали.

Несмотря на то, что мужчина знал о многочисленных мошеннических схемах, осознание, что его обманули, пришло лишь спустя три дня.

Возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что номера аферистов зарегистрированы в Москве, Алтайском крае и Калининградской области.