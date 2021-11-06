news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
6 ноября 2021  10:57
Полина Шевчук

Пенсионер из РТ отдал аферистам полмиллиона, пытаясь спасти попавшего в ДТП сына

news_top_970_100

В полицию обратился 82-летний житель поселка Сосновый Бор. Он рассказал, что ночью ему позвонил неизвестный и сообщил, что сын попал в серьезное ДТП. Чтобы помочь избежать ответственности, необходимо передать курьеру полмиллиона рублей.

Мужчина передал деньги приехавшему таксисту. Водителя удалось установить. Выяснилось, что с шофером связался мужчина и попросил забрать деньги у якобы отца. Сам он не мог взять сумму у родственника, потому что, по словам незнакомца, он находится во Владивостоке. За услуги мужчина предложил таксисту 15 тыс. рублей.

Когда водитель забрал деньги у пенсионера и стал переводить на указанные реквизиты, его карту заблокировал банк. Деньги вернули пожилому мужчине.

 

#аферисты #МВД по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное