Пенсионер из РТ отдал аферистам полмиллиона, пытаясь спасти попавшего в ДТП сына

В полицию обратился 82-летний житель поселка Сосновый Бор. Он рассказал, что ночью ему позвонил неизвестный и сообщил, что сын попал в серьезное ДТП. Чтобы помочь избежать ответственности, необходимо передать курьеру полмиллиона рублей.

Мужчина передал деньги приехавшему таксисту. Водителя удалось установить. Выяснилось, что с шофером связался мужчина и попросил забрать деньги у якобы отца. Сам он не мог взять сумму у родственника, потому что, по словам незнакомца, он находится во Владивостоке. За услуги мужчина предложил таксисту 15 тыс. рублей.

Когда водитель забрал деньги у пенсионера и стал переводить на указанные реквизиты, его карту заблокировал банк. Деньги вернули пожилому мужчине.