Пенсионер из Нижнекамска наладил производство стелек для бойцов СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

Житель Нижнекамска Виктор Озолин на пенсии освоил навыки кройки и шитья и наладил производство теплых и водоотталкивающих стелек для бойцов спецоперации. Раньше мужчина строил здания, а выйдя на пенсию решил помочь бойцам в зоне СВО.

С начала 2024 года он и его напарник изготовили более 200 пар стелек. Процесс этот непростой, главное, не спутать правую стельку с левой, говорит активист. В начале работы такие ситуации случались не раз, признается он.

«Размечаю правую, потом — левую, стельку переверну, и у меня опять одна и та же получается. Одна сторона получается — другая нет. Потом приноровился», — поделился Виктор Озолин.

Фото: Надежда Багаутдинова

Все стельки одного размера — самого большого. Мастер говорит, что так и должно быть. У кого размер ноги меньше, те смогут их подрезать. В этих стельках бойцам точно будет тепло и комфортно. А чтобы сделать их максимально влагостойкими, пенсионер использует строительную фольгу. «Стелька теплая, не промокает за счет фольги», — говорит мужчина.

Для изготовления изделий использует натуральный материал. Лучше всего подходит мутон или овчина. Из одной старой шубы получается примерно 30 штук. Пока материал есть в наличии. Однако неравнодушные нижнекамцы могут внести свой вклад в общее дело и принести в Дом быта свою старую шубу.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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