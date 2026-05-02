Пенсионер из Москвы отдал аферистам 71 млн под предлогом замены домофона

В Москве пенсионер потерял 71 миллион рублей, поверив в предстоящую замену домофона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Как рассказали в ведомстве, 76-летнего мужчину добавили в чат якобы соседей по дому и сообщили о замене домофона. В дальнейшем мужчина отправил по указанному в беседе номеру реквизиты заявки на замену ключей, однако вскоре ему пришло сообщение, что все его имущество будет распродано.

Мужчина сходил в МФЦ и заблокировал все сделки с недвижимостью, но затем ему позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и убедил сохранить деньги на специальном счете. Кроме того, аферисты подсунули пенсионеру в почтовый ящик несколько мобильных телефонов для связи и фальшивое постановление о том, что он является подозреваемым в уголовном деле.

Поддавшись на уговоры мошенников, мужчина снял деньги со своих счетов, продал два автомобиля, а затем передал деньги курьерам, якобы из силового ведомства. Поняв, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы. Злоумышленников ищут.