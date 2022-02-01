Пенсионер из Казани, желая получить выплату за медприбор, отдал аферистам более миллиона

17 января на домашний телефон 83-летнего пожилого мужчины из Казани позвонила женщина, которая поинтересовалась, покупал ли ранее мужчина некий лечебный прибор за 15 тысяч рублей. Пенсионер подтвердил это, на что в ответ незнакомка по телефону сообщила, что якобы недавно в Швеции прошел суд этой медицинской компании, чьи приборы признали опасными и теперь их покупателям полагается выплата.

Звонившая сообщила, что мужчину ждет сумма в 216 тысяч рублей, однако для начала нужно оплатить 34 тысячи рублей за страховку. Однако позже незнакомка перезвонила и сказала, что сумма выплаты повысилась до 380 тысяч рублей, но и за страховку теперь нужно доплатить еще 38 тысяч рублей.

Так, за 9 дней общения с мошенниками пенсионер лишился более 1,2 миллиона рублей. Деньги пожилой мужчина переводил на продиктованные аферистами счета. Когда те в очередной раз попросили перевести деньги, мужчина сообщил об этом своей дочери. Та рассказала отцу, что его обманули мошенники, после чего они обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.