Пенсии военнослужащих в России проиндексируют на 5,1%

Госдума приняла во втором и третьем — заключительном — чтении закон о дополнительной индексации пенсий военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Таким образом, с 1 октября выплаты увеличатся не на 4,5%, а на 5,1%. Необходимость корректировки возникла после уточнения прогноза инфляции.