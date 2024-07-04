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Общество 4 июля 2024 14:27

Пенсии военнослужащих в России проиндексируют на 5,1%

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Госдума приняла во втором и третьем — заключительном — чтении закон о дополнительной индексации пенсий военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Таким образом, с 1 октября выплаты увеличатся не на 4,5%, а на 5,1%. Необходимость корректировки возникла после уточнения прогноза инфляции.

#пенсии #индексация #военнослужащие
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