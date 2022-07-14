Пенная вечеринка, шоу водных фонариков и салют: В Татарстане пройдет «Праздник родника»

16 июля в Лаишевском районе пройдет Праздник родника. Гостей ждут игры, развлечения, концертный марафон, спортивные турниры по волейболу и бадминтону, велопробег и многое другое.

В этом году Праздник родника пройдет уже в 14-й раз, сообщают организаторы. Участие в нем примут жители и гости села Среднее Девятово, творческие и спортивные коллективы Лаишевского района, приглашенные музыканты из Алексеевского района и Казани.

Кроме развлекательной программы запланированы спортивные мероприятия. Так, желающие смогут присоединиться к велопробегу, который стартует в 13.00 на парковке у родника, сообщили организаторы праздника.

В 14.00 начнется пенная вечеринка на большом пляже, а в 15.00 — традиционное шествие фольклорных коллективов от Сельского дома культуры до родника.

В это же время на спортивной площадке стартует турнир по волейболу и мастер-класс по бадминтону от представителей Федерации бадминтона республики.

В 16.00 в честь официального открытия праздника начнется большой гала-концерт, а в 17.00 – концерт-марафон с участием коллективов и солистов Лаишевского и Алексеевского районов, ансамблей «Верес» и «Варвара» из Казани.

В 19.00 все желающие смогут присоединиться к ретро-дискотеке «Поем под баян», в 20.00 — к дискотеке с участием диджеев Айдар 7even и Dj Ram.

В 21.00 начнется захватывающее шоу водных фонариков на пруду. Завершится праздник красочным салютом, начало – в 22.00.