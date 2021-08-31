ПЭМощники Emerson будут мониторить выбросы татарстанских предприятий

Крупнейшая транснациональная корпорация Emerson вручила ООО «Инновационный технический центр» сертификат официального дистрибьютора на международной специализированной выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия» в Казани во вторник. Член комитета Госсовета РТ по экологии Ирек Салихов поддержал инновационные технологические решения корпорации.

ООО «Инновационный технический центр» получил сертификат официального дистрибьютора корпорации Emerson

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

ИТЦ сможет реализовывать продукцию Emerson по всей России

«Будучи официальным дистрибьютором продукции и решений торговых марок Emerson Automation Solutions, Инновационный технический центр будет реализовывать проекты в части автоматизации процессов любой сложности с предпроектных и изыскательных работ до ввода в эксплуатацию и последующего техобслуживания», — сообщил генеральный директор компании ООО «Эмерсон» Николай Шестаков.

По его словам, сертификат дистрибьютора показывает, что компания является приоритетной для корпорации Emerson. «Компания ИТЦ себя зарекомендовала как надежный и эффективный партнер и сможет получить преференции от компании Emerson», — сказал ИА «Татар-информ» Шестаков.

Генеральный директор компании ООО «Эмерсон» Николай Шестаков: «Компания ИТЦ себя зарекомендовала как надежный и эффективный партнер и сможет получить преференции от компании Emerson» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Дистрибуция продукции в первую очередь предполагается в республике. «Но мы не ограничены только Татарстаном. Мы будем работать и с соседними регионами, расположенными в Поволжье. В принципе мы сможем работать на всей территории РФ, этот сертификат нам позволяет», — сообщил директор ООО «ИТЦ» Рустем Салахутдинов.

Технологические решения Emerson успешно применяют крупные предприятия

Представить свои проекты компании Emerson в Татарстане предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе посещения головного офиса компании в Сент-Луисе (США) осенью 2017 года.

Весной 2021 года вице-президент, генеральный директор компании ООО «Эмерсон» (Emerson) Николай Шестаков встретился с заместителем Премьер-министра РТ — министром промышленности и торговли Республики Татарстан Альбертом Каримовым и обсудил вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с татарстанскими предприятиями «Татэнерго», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК», «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» и локализации производства корпорации в регионе.

Технологические решения Emerson давно и успешно применяются на многих крупных промышленных предприятиях России, в том числе и в Татарстане. Например, система управления DeltaV несколько лет используется на заводах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», расходомеры на базе трубок Annubar применяются для учета энергоносителей на объектах генерирующей компании ТГК-16, комплексе нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО».

Директор ООО «ИТЦ» Рустем Салахутдинов: «У предприятий очень большое доверие к продукции Emerson, потому что она доказала свою эффективность, надежность» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сегодня ИТЦ представляет в Республике Татарстан самый широкий портфель технологических решений и услуг по автоматизации (контрольно-измерительные приборы, клапаны, приводы и регуляторы, системы управления и обеспечения безопасности, соленоидные и пневматические клапаны, осветительные приборы, системы высокоточной сварки и очистки, а также управление производством, бизнесом и активами). Главная цель компании соответствует лозунгу корпорации — «Мы внедряем инновации, которые делают мир более здоровым, безопасным, умным и устойчивым».

«У предприятий очень большое доверие к продукции Emerson, потому что она доказала свою эффективность, надежность», — отметил Рустем Салахутдинов.

Выбросы вредных веществ под контролем

Основной темой форума в этом году стала декарбонизация и переход к «зеленой экономике». Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул в ходе форума, что республика прилагает все необходимые усилия для перехода к декарбонизированной экономике.

«Актуальность вопросов, связанных с климатической повесткой и устойчивым развитием, за последние годы значительно усилилась», — отметил Минниханов.

Он заявил, что бережное отношение к окружающей среде является показателем зрелого общества и основой благосостояния граждан.

Президент РТ добавил, что на сегодняшний день международные компании нефтегазового сектора оказались под угрозой введения трансграничного углеродного регулирования. Итогом такого положения дел стало принятие ими «зеленых» корпоративных программ и установка конкретных целей по снижению выбросов парниковых газов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул в ходе форума, что республика прилагает все необходимые усилия для перехода к декарбонизированной экономике Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Вызовы в сфере энергетики находятся в зоне особого внимания руководства России. Минниханов напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в своих поручениях обозначил общие задачи в этом направлении. Речь идет о снижении эмиссии парниковых газов, создании системы достоверного мониторинга выбросов, реализации климатических проектов.

«Татарстан, который является одним из крупнейших центров по добыче и переработке нефтяного сырья, уже прилагает все усилия для исполнения этих задач», — сказал Рустам Минниханов.

Стоит отметить, что компания ИТЦ и ООО «Эмерсон» обладают важными компетенциями в реализации проектов по системам промышленного экологического мониторинга и располагают готовыми решениями в этой области, вплоть до совместных разработок систем по прогнозированию выбросов вредных веществ и контролю качества атмосферного воздуха (в соответствии с ФЗ № 219 «О внесении изменений в ФЗ “Об охране окружающей среды”»).

Компания «Эмерсон» предлагает решения по экологическому мониторингу, удовлетворяющие всем действующим в настоящее время требованиям и нормативным актам о контроле выбросов в воздух вредных веществ. Методы автоматизированного контроля позволяют вести мониторинг выбросов в режиме реального времени и анализировать результаты, исключив влияние человеческого фактора.

Решение по мониторингу выбросов включает измерение химического состава и концентрации компонентов отходящих газов, содержания пыли, температуры, абсолютного давления и мгновенного расхода дымовых газов, контроллеры и специальное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения информации.

Инжиниринговые ресурсы компании позволяют обеспечить полное сопровождение экологических проектов, начиная от обследования производства и заканчивая вводом систем в эксплуатацию и сервисным сопровождением.

ИТЦ локализует производство продукции Emerson в Татарстане

Компания Emerson в партнерстве с ООО «Инновационный технический центр» решили пойти дальше и локализовать производство продукции в Татарстане. Промышленный объект расположится на территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск». Инвестиции в производство составят около $20 млн. Площадь завода – около 11 тыс. кв. метров. На предприятии будет создано более 700 рабочих мест.

ООО «ИТЦ» и ООО «Эмерсон» смогли подтвердить соответствие продукции Emerson требованиям Постановления Правительства № 719 от 17.07.2015 (импортозамещение) и получить заключение Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. Салахутдинов отметил большую роль в процессе Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Компания Emerson в партнерстве с ООО «Инновационный технический центр» решили локализовать производство продукции в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На площадке будет изготавливаться четыре линейки продукции Emerson. Она будет соответствовать Федеральному закону №719, то есть будут решены вопросы импортозамещения. Продукцию смогут спокойно использовать российские нефтехимические гиганты, компании с государственным участием, у которых есть требование работать с оборудованием российского производства», — сказал Рустем Салахутдинов.

Открытие производства планируется до конца текущего года. «Мы планируем здесь создать и склад 24/7. Это позволит нашим предприятиям нефтехимического комплекса быть уверенными в гарантийной поставке продукции. В минимальные сроки агрегаты и узлы будут доставлены и смонтированы», — отметил гендиректор.

В дальнейшем предполагается развитие производства с освоением новых видов продукции.

Emerson в топ-100 лучших корпораций

Emerson имеет полуторавековую историю. В настоящее время корпорация производит оборудование, предлагает технологии и услуги инжиниринга для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.

В состав компании входит более 200 производственных предприятий, три четверти из которых находятся за пределами США. В 2019 году выручка составила $18,4 млрд. По версии Fortune 500, Emerson признана крупнейшей американской корпорацией. Входит в 100 лучших корпораций по версии журнала Business Ethics.

Компания Emerson располагает инженерными подразделениями в Санкт-Петербурге и Челябинске. Всего у корпорации Emerson в России восемь партнеров-дистрибьютеров.

Весной разработчики технологической компании Emerson представили кроссплатформенное программное обеспечение для анализа данных о состоянии резервуаров с топливом. Данные об уровне наполнения резервуара, температуре и давлении топлива в нем формируются в режиме реального времени и доступны для просмотра с компьютеров, планшетов и со смартфонов. Это программное обеспечение позволит повысить операционную эффективность и безопасность предприятий нефтегазовой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, а также химической и пищевой промышленности.

Команда ООО «Эмерсон» и ООО «ИТЦ» на международной выставке Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В июне 2021 года система непрерывного неразрушающего контроля коррозии и эрозии Permasense была успешно внедрена на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 на предприятии «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Решение Emerson дополнило уже имеющуюся систему прогнозирования отказов статического оборудования, повысив его общую эффективность.

Корпорация, численность персонала которой составляет 88 тыс. сотрудников (в том числе 1,6 тыс. человек в России и СНГ), активно сотрудничает с проектными институтами, инженерно-техническими центрами крупных промышленных предприятий, с вузами, а также ведет свои собственные разработки и проводит обучение в учебном центре Emerson Learning Center в Москве.