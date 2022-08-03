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Ру Тат
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Политика
3 августа 2022  08:30

Пелоси: Мы дали ясно понять, что США не откажутся от поддержки Тайваня

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США и Тайвань связывает крепкая дружба, и Штаты продолжат поддерживать полуостров. Об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой», — приводит ее слова со встречи с главой администрации острова в Тайбэе РИА Новости.

Напомним, что после анонса азиатского турне Пелоси Тайвань то появлялся, то исчезал из списка мест, которые планировала посетить делегация. Тем не менее 2 августа самолет спикера палаты представителей приземлился на полуострове.

Российский МИД назвал этот визит агрессивной провокацией США против Китая, сама КНР также осудила этот шаг со стороны Штатов и привела армию в боевую готовность.

#тайвань #США
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