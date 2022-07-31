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Политика
31 июля 2022  10:40

Пелоси анонсировала визиты в Сингапур, Южную Корею и Японию — Тайвань в ее турне не вошел

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перечислила страны, которые намерена посетить во время турне по Азии. В их числе Сингапур, Южная Корея, Малайзия и Япония. Как отмечает РИА Новости, Тайвань в список все же не вошел.

«В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня», — отмечается в ее заявлении.

По словам Пелоси, она намерена обсудить с руководством стран их общие интересы, в том числе вопросы безопасности, экономики и торговли, климата и борьбы с коронавирусом, демократии и прав человека.

Помимо нее, в состав делегации вошли конгрессмены Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.

Ранее спикер палаты представителей США анонсировала поездку в Азию в апреле, однако из-за заражения Covid-19 турне пришлось отменить. Когда о ее поездке было объявлено вновь, СМИ предположили, что Пелоси посетит и Тайвань.

#палата представителей сша #визит
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