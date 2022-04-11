Пелино: «Может, Зарипов как Крикунов – говорит, завершит карьеру, а потом меняет решение»

Канадский тренер Майк Пелино, который в этом сезоне входил в тренерский штаб «Ак Барса» прокомментировал игру капитана казанского клуба Даниса Зарипова в прошлом сезоне.

«Возраст в итоге настигает всех нас. Я был очень рад снова поработать с Данисом. Он и хорошую игру показывал, и сталкивался с трудностями. Хотя мы не смогли выиграть вместе ещё один кубок, думаю, мы хорошо поработали вместе», — цитирует Пелино «Чемпионат».

Также специалист прокомментировал заявление Даниса Зарипова о возможности продолжения карьеры хоккеиста. Пелино сравнил капитана «барсов» с бывшим наставником «Ак Барса» и «Нефтехимика» Владимиром Крикуновым.

«Может, он как Крикунов – тоже говорит, что завершит карьеру, а потом что-то заставляет его поменять решение? У Даниса потрясающий хоккейный интеллект, это невероятно умный игрок, настоящий лидер, который "горит" игрой. Он развил и использовал талант, данный ему Богом, чтобы стать суперзвездой КХЛ. Он не хочет заканчивать, так же, как Яромир Ягр продолжает играть в 50. С Мозякиным было то же самое – они хотят играть как можно дольше, пока могут быть полезными команде. Отдаю должное Данису, и он до сих пор может решать исход матчей, просто уже не так часто, как в молодости.

Может, он стал более медленным, а в лиге появляется всё больше новых хороших игроков, но он – отличный хоккеист. Самое сложное — понимать, на что ты способен в таком возрасте, надо перестраиваться. Он адаптируется, уверен, он ещё может поиграть», — считает Пелино.

«Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.