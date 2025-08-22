news_header_top
Общество 22 августа 2025 05:24

Пелагея на «Новой волне»: Уезжая из Казани с концерта, везу столько чак-чака

Певица Пелагея рассказала, что после концертов в Казани всегда привозит домой чак-чак. Об этом она сообщила журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» в столице Татарстана.

«Чак-чак сегодня не пробовала. Я пытаюсь похудеть. Просто каждый раз, когда я уезжаю из Казани с сольного концерта, везу столько чак-чака, что мне кажется, я немного, на какую-то часть, уже [состою] из него», – отметила артистка.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам Пелагеи, на конкурс «Новая волна» в Казань она приехала без дочери Таисии. «У нее последние дни перед школой. Мы готовы к 1 сентября. Нам осталось только пройти диспансеризацию. Рюкзак и костюм куплены», – подчеркнула она.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#новая волна
