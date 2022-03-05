Пекло в «Мариупольском котле»: войска России начали вывод жителей из осажденных городов

Вооруженные силы РФ объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Тем временем на других направлениях продолжаются боевые действия. Высокоточным ударом российских войск уничтожен крупный склад боеприпасов в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы.

Игорь Конашенков: «Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать окружение вокруг города Мариуполь» Фото: mil.ru

«Боевики нацбальонов “Азов” и “Айдар” ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, детских садах, больницах»

О том, как развивается миротворческая спецоперация на Украине журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил в ходе наступления вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров, взяв под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка.

Подразделения российских войск за сутки взяли под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.

«Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать окружение вокруг города Мариуполь. По вошедшим в город силам народной милиции боевики нацбальонов “Азов” и “Айдар” ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, детских садах, больницах», - рассказал Конашенков.

Уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin (на фото) и NLOW Фото: скриншот видео пресс-службы УНМ ДНР

Вооружённые силы РФ тем временем продолжают наносить удары по объектам военной по инфраструктуры Украины. «За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW», - уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Всего за время операции поражено более 2 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них - 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция. Уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня. Выведено из строя более 260 артиллерийских орудий и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что Киевская власть фактически утратила способность управлять страной Фото: mil.ru

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киевская власть фактически утратила способность управлять страной. Администрации городов и поселков не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера, в населенных пунктов бесчинствуют нацбатальоны и так бойцы так называемой территориальной обороны, а по сути – уголовники, которым раздали оружие. Российские войска развивая наступление со стороны Гостомеля фактически блокировали Киев с запада. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям.

Доллар и евро начали снижение на фоне дорожающего газа в Европе

Чем успешнее продвигаются российские войска на Украине, тем сильнее страны Запада пытаются оказать санкционное давление на нашу страну. Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, с 3 марта приостановила доставку заказов в Россию. Остановила предоставление услуг в РФ электронная платежная система PayPal. Ранее об ограничении деятельности в России из-за санкций объявили Microsoft, Siemens, IKEA.

Однако санкции против России поддерживают далеко не все представители американских кругов. Например, основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск сегодня заявил, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ.

Илон Маск сегодня заявил, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ Фото: скриншот

«Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета», - написал Маск на своей странице в Twitter.

Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).

Тем временем, представители бизнес-кругов России предложил Центробанку РФ перейти на прямые расчеты в рублях по внешнеэкономическим контрактам. Такую инициативу в частности озвучил президент «Опоры России» Александр Калинин, направив письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Александр Калинин направил письмо Эльвире Набиуллиной с предложением Центробанку РФ перейти на прямые расчеты в рублях по внешнеэкономическим контрактам Фото: duma.gov.ru

«Уход от транзакций в долларах, евро, иене, фунтах во внешнеэкономических контрактах. Скорейший переход на прямые расчеты в рублях и иных валютах. Открытие взаимных лимитов банками России и стран с крупными рынками (Китай, Индия, Бразилия, страны Африки)», - цитирует текст обращения ТАСС.

Также «Опора России» предложила увеличить с 600 тыс. до 1 млн рублей предельный размер распоряжения на перевод средств с использованием системы быстрых платежей (СБП), дать финансовую поддержку банкам на проведение реструктуризации выданных кредитов на срок 6-12 месяцев без увеличения процентной ставки. По мнению бизнес-объединения, нужно расширить перечень банков стран, которые присоединились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) во внешнеэкономических расчетах, информировать участников ВЭД о зарубежных банках, позволяющих проводить расчеты с ее использованием.

Тем временем курс доллара и евро начал снижаться после бурного роста, начавшегося на фоне боевых действий. Центробанк России снизил курс доллара на сегодняшний день почти на 6 рублей, евро — на 7,5 рублей. Для стабилизации рынка валюты в России была введена комиссия в 30% для частных лиц при покупке валюты на бирже. Правда, затем размер комисии снизили до 12%.

«Газпром» полностью исполняет свои обязательства как перед западными партнерами, так и перед киевскими властями Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»

А вот цена на газ в Европе обновила исторический максимум, преодолев планку в 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи, в пятницу стоимость газа в Европе выросла более чем на 30%. При этом «Газпром» полностью исполняет свои обязательства как перед западными партнерами, так и перед киевскими властями. Транзит через Украину ведется в штатном режиме, заявил сегодня журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

«”Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн кубометров на 5 марта», - сказал Куприянов.

Фото на анонсе: скриншот видео / соцсети