На главную ТИ-Спорт 15 января 2026 12:54

Пеклецова одержала уверенную победу на разделке этапа Кубка России в Казани

Фото: из личного архива Алины Пеклецовой

Российская лыжница, представляющая Вологодскую область, Алина Пеклецова уверенно победила в женской лыжной гонке на дистанции 10 километров классическим стилем, прошедшей сегодня в рамках шестого этапа Кубка России в Казани.

Спортсменка продемонстрировала лучший результат, преодолев трассу за 24 минуты 9,4 секунды и завоевав первое место.

Второй финишировала Арина Кусургашева, показав время 24.26,5 и уступив лидеру 17,1 секунды. Бронзовым призером гонки с результатом 24.31,6 (+22,2 сек) стала Евгения Крупицкая.

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Результаты:

1. Алина Пеклецова – 24.09,4.

2. Арина Кусургашева – отставание 17,1.

3. Евгения Крупицкая +22,2.

4. Вероника Степанова +24,4.

5. Елизавета Маслакова +43,2.

6. Мария Истомина +45,7.

#Кубок России по лыжным гонкам
