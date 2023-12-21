Пекинский аэропорт Дасин отказал авиакомпании «Россия» в приеме рейсов

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Аэропорт в Пекине Дасин 15 декабря уведомил авиакомпанию «Россия» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — пояснили в авиакомпании.

С марта перевозчик начал проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации Китая для получения необходимых разрешений для выполнения полетов.

К началу первого рейса, следующего из Владивостока в Пекин, 17 декабря авиакомпания получила операционное разрешение, а также подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Представители «России» обратились в Минтранс за помощью в решении проблемы. В КНР на запрос российской стороны не ответили.

В «Аэрофлоте», в чью группу входит «Россия», проинформировали, что перевозчик в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими авиавластями о возможности выполнения разовых рейсов до получения «Россией» необходимых разрешений.