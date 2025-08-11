Пекин примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

С 28 по 30 августа в столице КНР Пекине пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Событие приурочено к празднованию китайского Дня влюбленных. Мероприятие организует Российский экспортный центр при поддержке правительств России и Китая, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. На нем представят более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов.

Для отечественного бизнеса организуют целевые b2b-переговоры с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Деловая программа ярмарки призвана создать новые возможности для продвижения российской продукции и заключения экспортных контрактов.

В дни фестиваля популярные китайские блогеры будут вести прямые эфиры. Это позволит миллионам зрителей по всему Китаю познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах.

Во время ярмарки в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина «Сделано в России», где будут представлены лучшие товары российских производителей. Позднее, 16 августа, аналогичный магазин начнет работу в Шанхае.

Мероприятие организуют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».