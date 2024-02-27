Пейзажи «От Волги до Антарктиды» везет Казани художник-путешественник Константин Путинцев

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана, с 29 февраля можно будет увидеть пейзажи художника-путешественника, почетного члена Российской академии художеств Константина Путинцева. Выставку «От Волги до Антарктиды», как уточнили для «Татар-информа» в пресс-службе музея, составят около сотни произведений московского гостя.

«Сам Константин Путинцев планирует быть на открытии выставки в Казани. После церемонии он проведет по ней кураторскую экскурсию», – сообщили информагентству.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Картины художника дополнят предметы из Этнографического музея Казанского университета – ритуальные предметы, предметы быта и оружие тех мест, в которых он побывал.

Родившись в семье архитекторов, Константин Путинцев окончил Краснопресненскую художественную школу, а затем с отличием Московский архитектурный институт и уже в студенческие годы начал выставлять свои картины. Однако первое признание как художник он получил за рубежом, где его графике была дана высокая оценка искусствоведами и прессой. С тех пор она не раз экспонировалась в России и за рубежом. В 2006 и 2007 годах работы Путинцева представляли Россию на европейской выставке «Культурное наследие» в Лувре.

Как отмечают искусствоведы, Константин Путинцев продолжает и развивает традицию русской школы, однако при этом обладает собственным неповторимым изобразительным языком и узнаваемым авторским почерком. Совершив путешествия от Новой Зеландии до Канады, от Китая до Шотландии, от самых удаленных уголков России до стран Африки, художник видел множество самых разнообразных пейзажей планеты и делится ими с окружающими через свои картины.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

За последние несколько лет персональные выставки Путинцева прошли в Российской Академии художеств, в Госмузее Востока, в парламенте и посольстве России в Дели (Индия), в Чувашском госхудожественном музее в Чебоксарах, в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса МИДа РФ, в Музее мирового океана в Калининграде. Произведения художника есть в фондах 12 художественных музеев России, а также в частных отечественных и зарубежных собраниях – во Франция, США, Канаде, Германии, Бельгии, Японии, Непале, Чили, Нидерландах, Австралии, Греции, Испании и других странах.

В Казани выставку «От Волги до Антарктиды» можно будет увидеть в галерее «Хазинэ» до 24 марта.