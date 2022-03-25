Пейзажи и сочные декорации: первая выставка Рашита Газеева — через 3 месяца после смерти

В Казани открылась первая персональная выставка живописца и театрального художника, заслуженного деятеля искусств и народного художника Татарстана, обладателя премии имени Баки Урманче Рашита Газеева. Сложилось так, что представить разноплановое творчество талантливого, жизнелюбивого и открытого мастера удалось лишь после его смерти, организовав выставку всего за три месяца. Об уходе Рашита Газеева, напомним, стало известно 26 декабря минувшего года.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если бы папа был здесь и сейчас, он был бы очень счастлив: персональная выставка – важное событие для каждого творческого человека, он очень о ней мечтал. Папа – человек, сочетающий в себе зрелую мудрость и дерзкую чистоту. Отсюда искренность и трогательная нежность всех его произведений. Они трогают душу, их смело можно назвать медитативными. Папу вдохновляло все, что окружало», – сказала на вернисаже дочь художника Камила Газеева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В четырех залах национальной галереи «Хазинэ» в течение месяца можно будет видеть около сотни работ Рашита Газеева – здесь и эскизы к спектаклям, в том числе дипломная работа к опере Чайковского «Орлеанская дева», костюмы, впрочем, немногочисленные, фотографии самого автора и, конечно, картины – «живые» и при этом реалистичные пейзажи.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Приятные и знакомые глазу панорамы родных просторов, например «Лобач. Малая родина», «Волга. Ветреный день», «Этюд. Сумеречная бездна (Студенец)», а также произведения по впечатлениям от поездки в яркую теплую Турцию – «Маяк при входе в Босфор», несколько разных картин с мечетью Айя София в Стамбуле и Голубой мечетью…

Рашит Газеев «Акбай» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С одной из последних работ Газеева на зрителя с пожелтевшей травы перед не то коровником, не то сараем смотрит желтыми глазами большой грустный белый пес. Эта картина («Акбай») стала заглавием для выставки и приветствует посетителей еще при входе в «Хазинэ» с афиши.

«В чем же глубина этого действительно талантливого художника? Он современен, и здесь действительно глубокое понятие современности – она свежа, она затягивает в себя, она живая, при том настолько органичная, настолько пластическая, настолько глубинная! Да, это сделал художник, должен художник таким быть. Он был очень гордым, знал себе цену, знал, что он действительно настоящий художник. Как у художника у него и дом был очень своеобразный, непохожий на наши», – сказал татарский актер театра и кино, народный артист РСФСР Азгар Шакиров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Музее ИЗО РТ, филиалом которого является галерея «Хазинэ», есть коллекция Рашита Газеева, но, как призналась его директор Розалия Нургалеева, музей хотел бы пополнить эту коллекцию и будет обращаться с просьбой к Министерству культуры РТ закупить и некоторые другие произведения мастера.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я бесконечно рада, что мы после ухода нашего любимого героя этой выставки Рашида Газеева, обещая, что сделаем этот проект, действительно его сделали и все пришли сегодня. Это был удивительно теплый человек, который делал свое искусство, создавал полотна, раскрывал для нас тихий образ природы, архитектуры. Великолепное театральное искусство здесь выставлено, о котором мы в принципе и не знали. Я очень благодарна театру имени Камала, который нам предоставил эти эскизы и костюмы. Это еще одна страничка его работы, о которой он, кстати, не очень любил говорить. Это был удивительно талантливый, скромный, удивительно одухотворенный, поэтичный человек – как будто с небес спустился к нам. Он был великолепной красоты человек в молодости и в зрелом возрасте – красоты человеческой», – подчеркнула Нургалеева.

Выставка «Рашит Газеев. В память о художнике» будет работать в галерее «Хазинэ» до 24 апреля текущего года.