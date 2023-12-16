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Педофил из Татарстана получил 14 лет колонии за надругательства над девочкой
Жителя Татарстана осудили за надругательства над 12-летней девочкой, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
В апреле и декабре 2022 года 57-летний мужчина встречал на авто 12-летнюю соседку, чтобы якобы подвести ее домой, но по дороге уезжал с девочкой в лес и совершал в отношении нее действия сексуального характера.
Впоследствии он незаконно проник в дом, где жила девочка, и убедил ее никому не рассказывать о случившемся.
Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы, а также принудительное лечение от расстройства сексуального предпочтения форме педофилии.
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