Педофил из Татарстана получил 14 лет колонии за надругательства над девочкой

Жителя Татарстана осудили за надругательства над 12-летней девочкой, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В апреле и декабре 2022 года 57-летний мужчина встречал на авто 12-летнюю соседку, чтобы якобы подвести ее домой, но по дороге уезжал с девочкой в лес и совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Впоследствии он незаконно проник в дом, где жила девочка, и убедил ее никому не рассказывать о случившемся.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы, а также принудительное лечение от расстройства сексуального предпочтения форме педофилии.