Педиатры из Татарстана в Рубежном: «Видим, как наша помощь меняет ситуацию к лучшему»

В Центральной районной больнице Рубежного почти месяц трудятся два педиатра из Детской республиканской клинической больницы Минздрава РТ – Зульфия Шархымуллина и Эльмира Номина. В интервью для «Татар-информа» медики рассказали об особенностях командировки, повседневных вызовах и как детская медицина работает в прифронтовых условиях.





Зульфия Шархымуллина и Эльмира Номина с заведующим детским отделением ЦРБ Рубежного и старшей медсестрой

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Нам очень приятно чувствовать такую искреннюю заботу»

– Вы уже бывали в прифронтовых городах – работали в Лисичанске в 2022-2023 годах. Почему снова согласились на командировку?

– Решение было непростым. Дома остается наша основная работа, ответственность перед коллегами и пациентами. Но, имея опыт предыдущих командировок, мы понимали, насколько здесь нужны врачи. Поэтому, когда поступило предложение, долго не раздумывали и согласились.

Эльмира Номина Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Как проходила подготовка к поездке?

– Все было организовано заранее. С нами связались сотрудники отдела кадров ЦРБ, обсудили размещение, условия проживания, рабочие моменты. Поэтому, когда приехали, уже понимали, как все будет устроено. Встретили нас доброжелательно, спокойно, даже радушно.

– Какими были первые впечатления от города?

– Дорога через Северодонецк производит тяжелое впечатление: разрушения, следы боевых действий, это невозможно не заметить. Но при этом построена новая дорога и видно, что активно идет восстановление. В самой больнице атмосфера рабочая и собранная. Нас сразу включили в процесс, познакомили с коллективом, показали отделение.

– Как организовано ваше проживание, обустроен быт?

– Мы размещены прямо в корпусе больницы, в боксах инфекционного отделения. Есть горячая вода, отопление, питание. Был момент, когда на несколько дней возникли проблемы с отоплением, но все быстро решили – предоставили обогреватели, помогли с бытовыми вопросами. Заметно, что переживают о приезжающих врачах, и нам очень приятно чувствовать такую искреннюю заботу.

Зульфия Шархымуллина Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Люди держатся за свою землю, за привычный уклад. Это вызывает уважение»

– Как была выстроена работа с первых дней?

– Нас сразу передали под руководство заведующей детским отделением поликлиники. Она подробно объяснила маршрутизацию пациентов, порядок приема, особенности работы с местным населением. Здесь высокая дисциплина: если взяли талон – приходят. Это сильно облегчает прием. Поток пациентов большой, всегда стараемся поговорить с родителями о правильном питании, профилактике заболеваний.

– Помимо приема, вы занимаетесь и просветительской работой?

– Да. Совместно с заместителем главного врача по профилактической работе выезжаем в школы. Например, 1 декабря, в День информации о ВИЧ-инфекции, проводили лекции для школьников. Мы старались говорить простым, понятным языком. Дети слушали внимательно, задавали вопросы. Видно, что им это нужно. Мы говорили о здоровье как о личной ответственности – не только сейчас, но и в будущем, когда они сами станут родителями. Также рассказывали о профессии врача, о возможности обучения по целевым направлениям – через Рубежанскую больницу можно поступать в медколледжи и вузы с последующим возвращением в город. Старшеклассникам это было интересно.

– Отдельное направление – дети с инвалидностью. Как строится эта работа?

– На нашем участке есть дети, которые не могут самостоятельно приходить в поликлинику. Мы выезжали к ним на дом, в том числе в пригород. В основном это дети с нарушениями развития, ограниченной подвижностью. Условия проживания у некоторых семей тяжелые, особенно в частном секторе. При этом многие сознательно остаются в своих домах, несмотря на предложения переехать.

Люди держатся за свою землю, за привычный уклад. Это вызывает уважение.

– Вы много общаетесь с местными жителями, бываете у них дома. Какое в целом впечатление у вас сложилось о людях здесь?

– Самое главное ощущение – что здесь живут абсолютно обычные люди. При этом это люди очень стойкие. Своих не бросают – ни людей, ни животных. Мы это видели своими глазами.

Вот, например, приходила бабушка с внуком. Мы ей говорим: «А почему вы не уехали?» А она отвечает: «А куда я поеду? У меня тут дед, у меня тут собака на даче, мне их всех кормить надо». Она жила в подвале. Воду им привозили из соседних сел. И она рассказывала, что потом, когда уже пришли наши, люди начали делиться – водой, едой, всем, что было. И она осталась здесь, потому что это ее родина. И потому что она даже перед собакой чувствует ответственность! Это многое говорит о людях.

Мы, когда просто выходили прогуляться, обращали внимание: вроде и бабушки, и дети, а почти у каждой по несколько собак. Это те животные, которые во время боевых действий к ним прибились. Их никто не бросил. За ними ухаживают, кормят. На городском рынке много точек с кормами, игрушками для животных. Люди приходят туда с внуками, вместе все несут. Это нас тронуло.

Здесь люди держатся друг за друга. И за тех, кто рядом. И именно на этом все и держится.

«Родители возвращаются на повторные приемы, благодарят, просят остаться подольше»

– Прием пациентов заканчивается в 16:00. А дальше?

– Продолжаем оказание неотложной помощи в режиме «дежурство на дому». При обращении родителей с детьми в приемный покой за нами приходит медсестра: «Педиатры, на вызов!» Таким образом у нас организована помощь детям и в ночное время, и в выходные дни. Экстренные случаи обращения – высокая температура 39-40, гипертонический криз, боли в животе, судороги, потеря создания, одышка, младенческие колики, сыпи. При необходимости консультируемся с хирургами, по перевозке пациентов контактируем с бригадой скорой помощи.

– С какими заболеваниями дети обращаются чаще всего сейчас?

– В настоящее время отмечается подъем заболеваемости гриппом А. Есть случаи пневмоний, обструктивных бронхитов, госпитализации прямо с приема. При этом вакцинация здесь организована очень хорошо. Отказов практически нет. Медсестры активно работают с населением: выезжают к неорганизованным детям, приглашают на прививки, оставляют уведомления. Это большая и важная работа.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Насколько родители вовлечены в процесс лечения?

– Очень вовлечены. Практически каждый прием – это небольшая «лекция»: питание, профилактика, заболевания щитовидной железы, когда родителям все объясняешь, рекомендации выполняются. Иногда приходится мягко корректировать воспитательные моменты. Многие стараются чрезмерно баловать детей, компенсируя пережитые трудности. Мы объясняем, что забота – это не только внимание, но и дисциплина, определенные ограничения.

– Как вас приняли в коллективе ЦРБ Рубежное?

– Очень хорошо. Главный врач сразу собрал команду, провел инструктаж, объяснил рабочие процессы. Через несколько дней мы уже знали всех, и нас знали. Коллектив сплоченный, профессиональный: заведующая детским отделением, участковые, медсестры – все настроены на работу.

– Каких специалистов сегодня особенно не хватает?

– Детских специалистов узкого профиля: эндокринолога, невролога, хирурга, травматолога, стоматолога. Сейчас при серьезной патологии детей приходится направлять в Луганск, а это сложно для семей. Если бы такие специалисты были на месте, помощь стала бы доступнее.

– Чувствуете ли вы отдачу от своей работы?

– Да. Чувствуем. Родители возвращаются на повторные приемы, благодарят, просят остаться подольше. Но мы обязаны вернуться домой, если будет возможность – конечно, готовы приехать снова. Работа здесь важная, нужная, и мы рады помогать – видим, как наша помощь меняет ситуацию к лучшему.